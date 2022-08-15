15 августа задерживаются поезда на нескольких направлениях по всей Украине. Причина - сложные погодные условия и обесточивание некоторых участков пути.



Об этом сообщает "Укрзализныця" в своем Telegram-канале.



"Просим прощения у пассажиров и делаем все возможное, чтобы сократить отставания поездов от графика." - пишут в публикации "УЗ".



Задерживаются поезда по следующим маршрутам:

- Поезд №2 Ивано-Франковск — Харьков задерживается на 1 час 50 мин;

- Поезд №259 Ивано-Франковск — Сумы курсирует с задержкой 1 час 30 мин;

- Поезд №732 Киев — Запорожье, ожидавший пассажиров на пересадку отправился с задержкой на 2 часа 11 минут;

- Задержана отправка поезда №715 Киев — Перемышль на 35 мин.

Задерживаются рейсы поездов:

- №701 Киев — Винница на 1 час 33 мин;

- №722 Киев — Харьков на 47 мин;

- №36 Одесса — Перемышль на 1 час 9 мин.

Также задерживаются пригородные поезда фастовского направления.







Ранее мы писали, что "Укрзализныця" запустила "Слобожанский экспресс" Харьков - Сумы - Конотоп. Его хотят продлить до Попасной.



Также "Страна" рассказывала о повышении тарифов на 70%, урезание зарплат работникам и 4-дневку с июля.

Напомним, как писала "Страна", до конца этого года в поездах "Укрзализныци" появится интернет Starlink.



Война в Украине продолжается уже 173-й день. "Страна" следит за происходящим 15 августа в обновляемом материале.

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