В Одессе правоохранители задержали 63-летнего местного жителя за поджог трейлера с гуманитарной помощью, которая была предназначена для переселенцев.

Об этом сообщает Нацполиция.



По данным правоохранителей, злоумышленник облил горючей смесью и поджег трейлер с медицинскими препаратами, средствами гигиены и продуктами питания, которые планировали раздать переселенцам. В результате пожара сгорели два трейлера с продукцией и два авто.

Полицейские установили, что накануне поджога фигурант несколько раз посещал волонтерский центр и знал о расположении имущества. Мужчине грозит до 10 лет тюремного заключения. Его мотивы планируют установить в ходе следствия.

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