В Одессе центральную часть города снова открыли для пешеходов и машин.

Об этом сообщает "Думская".

На пересечениях Греческой улицы с Пушкинской, Екатерининской и Ришельевской, а также на Екатерининской площади уже убрали бетонные блоки.

В транспортной комиссии горсовета сетуют, что от идеи пешеходного центра на выходные пришлось отказаться из-за войны и "теперь центр города снова превратится в гигантскую парковку".

Также там прогнозируют, что центральные улицы в этом году будут пустовать, потому что туристов нет, а многие одесситы уехали.

Ранее "Страна" публиковала видео, как в Одессе пляжный сезон в разгаре, несмотря на запрет купаться.

А те, кто не хочет нарушать запрет, нашел альтернативное направление и едет отдыхать на Тилигульский лиман.

Война в Украине продолжается уже 170-й день. "Страна" следит за происходящим 12 августа в обновляемом материале.

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