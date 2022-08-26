В субботу-воскресенье в Украине еще будет жара. 27 августа в Украине ожидается +28...+33 градуса. Чуть ниже в Ровенской и Житомирской, +24...+28 градусов. Об этом написала синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

Дожди с грозами завтра пройдут местами в центральных областях, коснутся Донетчины и Луганщины. На остальной территории Украины будет сухо.

На востоке и юго-востоке остается сильным юго-восточный ветер, который создает благоприятные условия для шторма в море даже в южной прибрежной части.

В Киеве 27 августа ожидается сухая погода с температурой воздуха в течение дня около +30 градусов.

В воскресенье в столице вероятность локального дождя, но температура воздуха еще будет высокой.

31 августа - 1 сентября ощутимо похолодает.

Напомним, осенью синоптики прогнозируют в Украине жару, засуху, гололеды и снегопады.

Как писала "Страна", Европа изнывает от засухи, которая может стать самой сильной как минимум за 500 лет.

Власти итальянского города даже наняли экстрасенса для поиска воды, чтобы победить засуху.