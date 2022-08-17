В четверг, 18 августа, Украину ожидает довольно жаркая погода. Причем по всей территории страны прокатятся дожди с грозами. Во всех регионах, кроме крайнего запада, они будут идти круглые сутки, в западных областях - только днем.

Такой прогноз дает Укрогидрометцентр.

Как видно по карте, единственная область без осадков - Черниговская. Там будет переменная облачность.

В Украине днем температура поднимется выше +25 градусов Цельсия, в некоторых областях (Закарпатской, Харьковской, Луганской, Донецкой) она достигнет отметки +31 градус. Ночью будет заметно прохладнее: +15...+19 градусов. На юге ночью столбики термометров покажут +18...+20 градусов.

В Киеве днем ожидается +26...+28 градусов, ночью +17...+19 градусов.

В связи с грозами и дождями, а также шквалами 15-20 м/с 18 августа в южных, центральных и восточных областях объявлен I уровень опасности (желтый).

Кроме того, в местах обильных дождей возможно формирование склонового стока, в горных районах существует угроза образования локальных селевых потоков. Поэтому объявлен II уровень опасности (оранжевый).

В Украине уже довольно значительный период держится сильная жара.

А страны Европы практически все лето страдают от аномальной жары и засухи, из-за которых возникают сильные лесные пожары.