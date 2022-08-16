В многих регионах Украины сегодня днем, 16 августа, ожидаются дождь и теплая погода. А на восточную Украину пришла жара с температурами выше 30 градусов.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Температура днем +23-28; в восточных и юго-восточных областях до +34.

В Запорожской и Днепропетровской областях дожди закончились ночью, а вот на Прикарпатье, в большинстве центральных регионов, местами в Житомирской и Киевской областях значительный дождь ожидается и днем.

Ветер переменных направлений, 5-10 м/с.

В Киеве и области даже предупреждают о грозах и желтом уровне опасности.

Отметим, что тем временем в Европе пожары уничтожили рекордную площадь лесов. Из-за аномальной жары 662,8 тыс. га лесов оказались опустошены огнем.

"Вызывает большую обеспокоенность то, что эти периоды засухи повторяются уже в течение пяти лет, не считая 2021 года, который был дождливым. И то, как развивается климат, заставляет предвидеть новые риски значительных пожаров в ближайшие годы", - заявил каналу эксперт в области водных ресурсов и защиты лесов Фредерик Пети.

А в реках Европы из-за засухи начали появляться "голодные камни". В средние века они служили маркерами критического понижения воды, что предвещало голод. Теперь эти камни полностью проступили из-под воды. На одном из них, установленном по течению Эльбы, написано: "Если ты увидишь меня, плачь".