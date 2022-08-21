Погода в Украине в воскресенье, 21 августа, будет сухой и жаркой. Синоптики не прогнозируют масштабных осадков или температурных рекордов.

По данным Укргидрометцентра, средняя дневная температура составит +26…+28 градусов. Прохладнее всего будет на западе. Теплее всего – на востоке. Осадков в большинстве областей Украины не прогнозируется. Небольшой дождь будет в Черниговской, Харьковской и Сумской областях.

В Киеве температура воздуха прогреется до +25...+27 градусов. Синоптики обещают дождь.

Синоптик Наталья Диденко сообщила, что 21 августа погода в Украине будет по-настоящему летней. Максимальная дневная температура будет составлять +24...+29 градусов.

Дожди, как видно из прогностической карты, вероятны в Карпатах, на Закарпатье, в северных областях, кое-где в центральных областях, могут локально коснуться Харьковщины, юга Крыма.

21 августа православная церковь чтит память святителя Мирона Чудотворца, епископа Критского. В народе эта дата известна как Миронов день, день Стрибога, Мирон-ветрогон, Ветрогоны. Считается, что какая погода в Миронов день, такой будет и осень.

Как писала "Страна", в реках Европы из-за засухи начали появляться "голодные камни" с надписями: "Если ты увидишь меня, плачь".

Ранее в Еврокомиссии заявили, что в 2022 году засуха в Европе может стать сильнейшей за последние 500 лет. В этом году засуха может оказаться еще опаснее, чем рекордная засуха 2018-го, когда урожайность основных культур в Европе была на 50% ниже из-за погоды, заявил он. Тогда потери удалось компенсировать за счет дождей на юге Европы. В этом году ситуация складывается иначе.

Также "Страна" сообщала, что на фоне аномальной засухи в Европе уровень воды в Рейне достиг критически низкой отметки. Важность Рейна для Германии не только в запасе пресной воды. Река используется для судоходства. Миллионы тонн товаров перевозятся вверх и вниз по Рейну, который течет примерно на 1300 километров от Швейцарии до Северного моря.

Кроме того, мы писали, что во Франции сильнейшая засуха привела к ограничению использования пресной воды. В дневное время запрещено поливать сады и газоны, а где это возможно экономить воду, в частности, не заливать бассейны.