В Сети появилось видео сильнейшего пожара на подступах к итальянскому Палермо.

Соответствующие кадры публикуют Telegram-каналы.

Причиной пожара называют 43-градусную жару. Кроме того, сообщается об эвакуации местных жителей.

Напомним, в Западной Европе усиливается жара, в Великобритании побит температурный рекорд. Метеорологи называют ситуацию "температурным апокалипсисом". Синоптики говорят, что высокие температуры разрушительны из-за ветра и отсутствия дождей.

Ранее мы писали, что страны Европы, которые нынешним летом страдают от лесных пожаров, связанных с аномальной жарой и засухой, в 2022 году побили печальный рекорд: 662,8 тысяч гектаров опустошены огнем. Среди наиболее затронутых пожарами в этом году стран - Испания (246 тыс. га сгоревших лесов), Румыния (150 тыс. га), Португалия (75 тыс. га) и Франция (61 тыс. га).

Также "Страна" сообщала, что в Греции сотни людей эвакуировали после масштабных лесных пожаров по всей стране. Повреждены жилые дома и другие здания, огонь тушат с применением авиации. В некоторых регионах температура воздуха поднялась до 42 градусов по Цельсию.