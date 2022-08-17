В Одессе второй день подряд продолжается потоп из-за мощных ливней.

В мэрии сообщили, что из-за непогоды в городе остановлено трамвайное движение по маршруту №20.

Трамваи №5 и №28 ездят по сокращенному маршруту на Тираспольскую площадь. 15 трамвай временно не работает.

Из-за подтопления проезда нет по Газовому переулку, улице Небесной сотни и по проспекту Глушко.

Ранее мы публиковали видео вчерашнего потока в Одессе. Дороги превратились в бурные реки, машины затопило выше фар.

Одесситы выкладывают в сеть видео из разных уголков города. На них видно, ливень сопровождался сильными порывами ветра, а в некоторых местах припаркованные машины залило водой выше фар.

Вчера городские власти сообщили, что из-за подтопления временно приостановили движение трамваев №№1, 7,10,12,15,20,21,28 и троллейбусов №№ 3 и 8. Последствия непогоды ликвидируют сотрудники спецслужб.

Ранее мы писали, что из-за непогоды несколько районов во Львовской области остались без электроэнергии.

А в Запорожской области из-за погодных условий закрыли въезд на оккупированные территории.