В Одессе медработники военно-врачебной комиссии и работники Малиновского районного ТЦК (территориального центра комплектования и социальной поддержки) выписывали военнообязанным "клиентам" поддельные справки о непригодности к службе в армии для уклонения от призыва или выезда за границу. Офис Генерального прокурора раскрыл преступную схему.



Об этом сообщает Офис Генпрокурора на своей официальной странице в Facebook.







"При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора выявлена группа лиц по факту незаконного переправления граждан через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины, максимальная санкция статьи – тюремный срок в 9 лет. - Ред.)", - пишется в публикации.



Сообщается, что по данным следователей, к преступной схеме причастны врачи-работники военно-врачебной комиссии и должностные лица Малиновского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки Одессы.

Известно, что мошенники, будучи в сговоре, предлагали военнообязанным мужчинам оформить справку о непригодности к воинской службе. В выдаваемых "клиентам" справках, преступники приписывали мужчинам несуществующие диагнозы. Такая справка позволяла выехать за пределы Украины.

По данным следствия, организаторы "схемы" сами подыскивали себе "клиентов", а за свои услуги требовали семь тысяч долларов.



"Правоохранители задержали двух человек во время выдачи поддельных документов. По месту работы и проживания задержанных проводятся обыски, принимаются меры по установлению личностей их подельников, а также лиц, которые безосновательно были признанными непригодными к военной службе", - пишется в публикации.









Напомним, ранее мы рассказывали, как в Запорожье накрыли миллионную коррупционную схему с выездом людей на оккупированную территорию. В преступную схему были вовлечены сотрудники запорожской областной администрации, горсовета и правоохранители, которые зарабатывали на схеме по 2 млн гривен в день.



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