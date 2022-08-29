Полк "ДНР" отошел со своих позиций в Херсонской области, а российские десантники, которые были их поддержкой, сбежали с поля боя.

Об этом сообщает оперативная группировка "Каховка" в Facebook.

На кадрах видео можно увидеть российского солдата, который признается, что украинские военные прорвали первую линию обороны.

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Также опергруппировка "Каховка" сообщает, что в Херсонской области украинские военные уничтожили практически все большие мосты, оставив только пешеходные переходы.

"Большие и ужасные HIMARS уничтожили практически все крупные мосты (Антоновский железнодорожный, автомобильный и Новокаховский). Остались только пешеходные переходы", - говорится в сообщении.

По данным военных, российская армия оказалась отрезанной от поставок вооружения и личного состава с территории Крыма.

Напомним, 28 августа авиация ВСУ трижды била по опорным пунктам противника в Херсонской области.

Также в Херсоне сообщили об ударе по воинской части, где базировались российские военные.

Тем временем война в Украине продолжается уже 187-й день. "Страна" следит за происходящим 29 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 186-го дня войны. "Энергоатом" заявил, что радиационное облако в случае тяжелой аварии на ЗАЭС накроет часть юга Украины и юго-западные регионы РФ. Россия продолжала переброску своих войск в Украину. Глава МИД ФРГ Бербок сказала, что следующим летом Киев может по-прежнему нуждаться в поставках тяжелого вооружения, то есть она считает, что война в Украине может затянуться еще на год. США также готовятся наращивать поставки боеприпасов Украине.

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Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как украинские моряки смогут выезжать за границу после того, как соответствующее решение принял Кабмин.