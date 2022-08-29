В российских военных телеграмм-каналах подтверждают активизацию боев на херсонском направлении, однако какие-либо победы ВСУ не признают.

Видео с "дэнээровцем", который говорит о "прорыве первой линии обороны" трактуют как фейк (лица не видно, появилось сразу на украинском официальном военном паблике).

При этом подтверждают, что украинская армия действительно начала наступательные действия по ряду направлений (в частности, из района Андреевки в направлении на Брускинское, Сухой Ставок и Костромку, а также со стороны Кривого Рога на севере Херсонской области), но утверждают, что серьёзного продвижения ВСУ пока нет.

Также российские телеграмм-каналы подтверждают активизацию ударов ВСУ по тылам армии РФ в Херсонской области.

Из официальных комментариев есть только заявление "главы" Крыма Аксёнова, который опроверг начало наступления ВСУ и назвал его "таким же информационным вбросом, как и все предыдущие, как и виртуальные "атаки" Крымского моста".

Напомним, оперативная группировка ВСУ "Каховка" заявила, что 109-й полк "ДНР" отошел со своих позиций в Херсонской области. А российские десантники, которые прибыли для поддержки, бежали с поля боя.

Также опергруппировка "Каховка" сообщает, что в Херсонской области украинские военные уничтожили практически все большие мосты, оставив только пешеходные переходы.

Как писала "Страна", 28 августа авиация ВСУ трижды била по опорным пунктам противника в Херсонской области.

Также в Херсоне сообщили об ударе по воинской части, где базировались российские военные.

Тем временем война в Украине продолжается уже 187-й день. "Страна" следит за происходящим 29 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 186-го дня войны. "Энергоатом" заявил, что радиационное облако в случае тяжелой аварии на ЗАЭС накроет часть юга Украины и юго-западные регионы РФ. Россия продолжала переброску своих войск в Украину. Глава МИД ФРГ Бербок сказала, что следующим летом Киев может по-прежнему нуждаться в поставках тяжелого вооружения, то есть она считает, что война в Украине может затянуться еще на год. США также готовятся наращивать поставки боеприпасов Украине.

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Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как украинские моряки смогут выезжать за границу после того, как соответствующее решение принял Кабмин.