Замглавы Одесской областной военной администрации Алексей Мацулевич заявил, что начались бои за Херсон. об этом он написал у себя в Телеграм.

Впрочем, позже Мацулевич удалил свой пост.

Тем временем по телеграм-каналам распространяется информация со ссылкой якобы на телеграмм-канал главкома ВСУ Валерия Залужного о том, что украинская армия взяла населённый пункт Сухой Ставок.

На самом деле это не официальная страница Залужного. На своей официальной странице главком ВСУ пока ничего об этом не писал.

Итак, на данный момент из официальных сообщений по "наступлению на Херсон" есть только заявление главы пресс-центра Сил обороны "Юг" Натальи Гуменюк следующего содержания: "ВСУ начали наступательные действия по разным направлениям на юге, в том числе и на Херсонщине".

По данным опергруппировки "Каховка", ВСУ прорвали первую линию обороны россиян и уничтожили крупные мосты под Херсоном.

Также опергруппировка "Каховка" сообщает, что в Херсонской области украинские военные уничтожили практически все большие мосты, оставив только пешеходные переходы.

Как писала "Страна", 28 августа авиация ВСУ трижды била по опорным пунктам противника в Херсонской области.

Также в Херсоне сообщили об ударе по воинской части, где базировались российские военные.

Тем временем война в Украине продолжается уже 187-й день. "Страна" следит за происходящим 29 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 186-го дня войны. "Энергоатом" заявил, что радиационное облако в случае тяжелой аварии на ЗАЭС накроет часть юга Украины и юго-западные регионы РФ. Россия продолжала переброску своих войск в Украину. Глава МИД ФРГ Бербок сказала, что следующим летом Киев может по-прежнему нуждаться в поставках тяжелого вооружения, то есть она считает, что война в Украине может затянуться еще на год. США также готовятся наращивать поставки боеприпасов Украине.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как украинские моряки смогут выезжать за границу после того, как соответствующее решение принял Кабмин.