Утром во вторник, 30 августа, Генштаб ВСУ опубликовал актуальную сводку с фронта. Сообщается, что на севере Харьковской области была неудачная атака россиян в районе села Уды.

Сводка опубликована на Facebook-странице Генштаба.

К юго-западу от Славянска была попытка вражеского штурма поселка Шнурки южнее Долгенького и Курульки. По данным Генштаба, враг успеха не имел, отошел.

В районе Бахмута противник безуспешно атаковал Зайцево и Кодему, под Горловкой - Шумы.

В районе Донецка российские войска и "ДНР" вели наступательные бои в направлениях Марьинки и Новомихайловки. Как сообщается, безуспешно.

Также враг вел разведку в направлении Опытного под Авдеевкой. Результат не сообщается.

В сводке снова ничего не сообщается об украинском контрнаступлении в Херсонской области. Генштаб снова пишет о наступлении РФ в направлении Потемкино (в сторону Кривого Рога).

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