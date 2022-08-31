Утром в среду, 31 августа, Генштаб ВСУ опубликовал актуальную сводку с фронта. Сообщается, что идут бои за Кодему к югу от Бахмута. Противник пытается установить контроль над селом.

Сводка опубликована на Facebook-странице Генштаба.

Сообщается, что атаки РФ на сам Бахмут, Зайцево, Веселую Долину оказались безуспешными.

По данным Генштаба, под Авдеевкой были попытки российского наступления у Красногоровки, ВСУ его отбили. Аналогичная ситуация с Марьинкой.

На Запорожском направлении противник вводит части 3-го армейского корпуса, чтобы возобновить там наступление, заявляет Генштаб. Это недавно созданный в России корпус, которые сейчас перебрасывают в Украину.

В сводке ничего не говорится о контрнаступлении ВСУ в Херсонской области.

Война в Украине продолжается уже 189-й день. "Страна" подробно рассказывала о главных событиях вчерашнего дня.

Ранее мы подводили итоги 188-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщил, что третий армейский корпус РФ перебрасывают под Харьков и Запорожье. То есть, видимо, наступательные действия Россия намерена усиливать именно там. Западные СМИ сообщили, что РФ уже получила иранские беспилотники для войны в Украине. Что касается наступления ВСУ на юге, официальные лица не комментировали ход боев, заявляя лишь, что они продолжаются. Глава ОП Ермак заявил о "новом этапе войны" и призвал Запад предпринять новые шаги по укреплению безопасности Украины.

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