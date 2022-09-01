Украинские военные не афишируют информацию об освобождении населенных пунктов на юге Украины, поскольку это может навредить мирному населению. Об этом сообщает руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталью Гуменюк во время брифинга.

"Мы не оглашаем освобожденные населенные пункты именно с гуманитарной целью, потому что такие населенные пункты сразу оказываются под авиационными, артударами врага. Это надо осознать всем и не поспешить с этой информацией", - заявила Гуменюк.

Она добавила, что информацию об освобождении можно объявлять, когда украинские защитники продвинутся и "зачистят" населенные пункты от оккупантов.

"Только после того, как населенные пункты будут освобождены от врага, зачищены от остатков оккупантов, и наши войска продвинутся настолько, чтобы обезопасить мирных жителей, которые там остались. Только после этого может быть оглашение освобождения населенных пунктов. Раньше - это просто очень большая, а может быть и роковая ошибка", - подчеркнула спикер.

Напомним, 29 августа стало известно, что ВСУ прорвали первую линию обороны оккупантов и уничтожили крупные мосты под Херсоном.

В Генштабе пока не говорят об освобождении конкретных населенных пунктов, но отмечают, что враг понесет на юге потери.

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