Британская разведка прогнозирует, что применение противорадиолокационных ракет HARM может сыграть важную роль при украинском контрнаступлении на юге.

Об этом говорится в свежей сводке ведомства.

30-31 августа ВСУ продолжали наступательные операции на юге Украины, подкрепляемые интенсивными дальними ударами по российским пунктам управления и тылового обеспечения на всей территории оккупированной зоны, сообщает разведка Британии.

Министерство обороны Украины также опубликовало видеозапись применения украинскими самолетами высокоскоростных ракет (HARM), предназначенных для обнаружения и уничтожения радаров. Россия ранее заявляла, что обнаружила фрагменты этого оружия.

РФ отдает приоритет сильной наземной противовоздушной обороне — радиолокационное покрытие, которое ее обеспечивает, является критически важным потенциалом в войне в Украине, считают в минобороны Британии.

Существенное и устойчивое уничтожение российских радаров при помощи HARM станет серьезным ударом по и без того проблемной ситуационной осведомленности России, прогнозирует разведка.

Ранее в Пентагоне сообщали, что украинская авиация адаптировала противолокационную ракету HARM к советским истребителям МиГ-29.

Война в Украине продолжается уже 190-й день. "Страна" следит за происходящим 1 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 189-го дня войны. Основные события происходили на Херсонском направлении, где в ходе украинского контрнаступления продолжались ожесточенные бои. Одним из самых напряженных мест на Донбассе была Кодема, контроль над которой открывает дорогу на Бахмут с юга. А в ЕС вчера решили не запрещать полностью выдачу виз россиянам, а лишь приостановить действие договора с РФ об упрощении визового режима.

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