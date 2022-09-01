Британская разведка спрогнозировала, какое оружие сыграет ключевую роль для контрнаступления ВСУ на Херсон
Британская разведка прогнозирует, что применение противорадиолокационных ракет HARM может сыграть важную роль при украинском контрнаступлении на юге.
Об этом говорится в свежей сводке ведомства.
30-31 августа ВСУ продолжали наступательные операции на юге Украины, подкрепляемые интенсивными дальними ударами по российским пунктам управления и тылового обеспечения на всей территории оккупированной зоны, сообщает разведка Британии.
Министерство обороны Украины также опубликовало видеозапись применения украинскими самолетами высокоскоростных ракет (HARM), предназначенных для обнаружения и уничтожения радаров. Россия ранее заявляла, что обнаружила фрагменты этого оружия.
РФ отдает приоритет сильной наземной противовоздушной обороне — радиолокационное покрытие, которое ее обеспечивает, является критически важным потенциалом в войне в Украине, считают в минобороны Британии.
Существенное и устойчивое уничтожение российских радаров при помощи HARM станет серьезным ударом по и без того проблемной ситуационной осведомленности России, прогнозирует разведка.
Ранее в Пентагоне сообщали, что украинская авиация адаптировала противолокационную ракету HARM к советским истребителям МиГ-29.
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Ранее мы подводили итоги 189-го дня войны. Основные события происходили на Херсонском направлении, где в ходе украинского контрнаступления продолжались ожесточенные бои. Одним из самых напряженных мест на Донбассе была Кодема, контроль над которой открывает дорогу на Бахмут с юга. А в ЕС вчера решили не запрещать полностью выдачу виз россиянам, а лишь приостановить действие договора с РФ об упрощении визового режима.
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