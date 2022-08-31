"Страна" подводит очередные промежуточные итоги украинского контрнаступления на Херсонском направлении.

Позиция Украины и России уже обозначены. Москва заявляет о "полном провале наступления по всем направлениям" и о том, что ВСУ "понесли большим потери". Украина это опровергает, но какой-либо другой информации пока официально не даёт. Ничего нет, например, об этом в сводках Генштаба.

Что на юге сейчас происходит в реальности?

1. Источники "Страны" среди бойцов ВСУ говорят о продолжающихся тяжёлых боях на юге и о том, что итоги пока подводить рано, так как ситуация постоянно меняется.

2. Западные источники (британская разведка, "Институт изучения войны" сообщают, что наступление идет, и ВСУ продвинулись, но из конкретных примеров называется только село Архангельское под Высокопольем (Минобороны РФ утверждает, что там атака отбита).

Под Архангельским "Институт изучения войны" отметил потери Украины в технике, ссылаясь на видео с подбитыми польскими танками Т-72.

В остальном западные аналитики больше акцентируют внимание на ракетные удары по российским переправам через Днепр. Правда, звучат сомнения в том, что нужно бить по понтонам, если не запланировано масштабного наземного наступления. А такого на Западе пока не фиксируют.

3. Российские военные телеграм-каналы (в частности, Стрелков-Гиркин, который часто критикует военное руководство РФ) пишут о том, что в районе Демидова Брода ВСУ продвинуться со вчерашнего дня не смогли и были отброшены от Сухого Ставка и Благодатовки. При этом ВСУ удерживают Андреевку и Лозовое на левом берегу Ингульца.

Впрочем, об освобождении Андреевки и Лозового украинская сторона заявляла еще в конце июля. То есть, до начала нынешнего наступления.

В целом, если подытожить информацию из разных источников, то, судя по всему, бои на юге приняли позиционный характер, хотя от этого не становятся менее ожесточенными. Наибольший успех ВСУ смогли достичь около села Сухой Ставок, близ Давыдова Брода, где в начале наступления покинуло свои позиции подразделение, созданное из мобилизованных в «ЛДНР». Это позволило ВСУ прорваться на несколько километров в глубь обороны противника. Но подоспевшие российские резервы остановили дальнейший прорыв. Кроме того, было продвижение и около Посад-Покровского.

Судя по поступающей информации, атакующие действия ВСУ сейчас не прекращаются. И, судя по всему, будут продолжаться и дальше. Резервы туда подтянуты значительные.

Также, обсуждается версия о том, что атаки ВСУ в Херсонской области - отвлекающий манёвр, а главный удар будет нанесён где-то в другом месте (например, в Харьковской области).

Однако, как мы уже писали, херсонское направление является самым удобным для наступления ВСУ, так как группировка российских войск на правом берегу Днепра зависит от снабжения по мостам через Днепр, которые подвергаются постоянным обстрелам (на другие участки фронта россияне могут быстро перебрасывать резервы и боеприпасы).

Поэтому, не исключено, что ВСУ и далее будет предпринимать наступательные действия на правом берегу Днепра. А россияне попытаются оттеснить украинские войска, чтоб затруднить удары по мостам. В общем, южное направление, похоже в ближайшее время будет жарким.

Ранее советник ОПУ Алексей Арестович объяснил, почему нет официальных комментариев о наступлении ВСУ на Херсон, и призвал не нервничать.

Война в Украине продолжается уже 189-й день. "Страна" следит за происходящим 31 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 188-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщил, что третий армейский корпус РФ перебрасывают под Харьков и Запорожье. То есть, видимо, наступательные действия Россия намерена усиливать именно там. Западные СМИ написали, что РФ уже получила иранские беспилотники для войны в Украине. Что касается наступления ВСУ на юге, официальные лица не комментировали ход боев, сообщалось лишь, что они продолжаются. Глава ОП Ермак заявил о "новом этапе войны" и призвал Запад предпринять новые шаги по укреплению безопасности Украины.

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