Советник Офиса президента Алексей Арестович призвал украинцев не нервничать из-за отсутствия официальных комментариев по наступлению на херсонском направлении и сказал, что сейчас как раз и "подошло время верить в ВСУ".

Об этом он написал в Telegram.

"Идёт боевая работа. Она не бывает ни быстрой, ни легкой - при таком соотношении сил и средств сторон. Наши знают, что делают и последовательно реализуют свой план… И то, что для вас "забуксовали", для него (главнокомандующего - Ред.), возможно - этап замысла, который имеет свою логику и ритм, включая паузы и смену направлений сосредоточения основных усилий", - написал Арестович.

Ранее "Страна" писала, что известно о наступлении Украины на юге к этому часу.

Война в Украине продолжается уже 188-й день. "Страна" следит за событиями 30 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 187-го дня войны. Главным событием дня стали сигналы по официальным каналам о контрнаступлении ВСУ в Херсонской области. О прорыве первой линии обороны россиян сначала сообщила опергруппировка "Каховка", позже информацию подтвердили в пресс-центре Сил обороны юга. А назначенные РФ "власти" Энергодара заявили, что в результате артиллерийского обстрела пробита крыша спецкорпуса Запорожской АЭС, в котором хранится ядерное топливо.

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Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает о ситуации на фронте и событиях вокруг Украины.