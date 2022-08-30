"Страна" подводит промежуточные итоги, что известно к данному моменту по наступлению ВСУ в Херсонской области.

1. Генштаб ВСУ в своей утренней сводке, как и вчера, обошёл эту тему молчанием. Официальные спикеры и представители власти вроде губернатора Виталия Кима говорят о продолжающихся боях и предлагают ориентироваться на сводки Минобороны. Минобороны РФ ещё вчера заявило о "провале наступления Украины", а сегодня продолжило тему, утверждая о больших потерях ВСУ при наступлении.

2. Западные источники говорят о том, что нет конкретики, куда сумели продвинуться украинские войска. При этом отмечается усиление ракетных ударов по российской логистике (то есть, по мостам через Днепр).

Британская разведка сегодня утром отдельно указала на усиление российской обороны вокруг Херсона, где стоит сводная группировка из восточного и южного военных округов.

Если координация между ними будет налажена, то российское сопротивление наступлению ВСУ, как считают британцы, может быть устойчивым.

Американский институт изучения войны упоминает слухи об освобождении пяти населенных пунктов, которые курсировали в СМИ. Но пишет, что официальных подтверждений этому нет.

Села, об освобождении которых шла речь в частности у CNN (со ссылкой на источники в украинском командовании) - Сухой Ставок, Новодмитровка, Архангельское, Томина Балка и Правдино. Не совсем понятно, насколько информация об их освобождении соответствует действительности - особенно по Томиной Балке, которая находится в тылу российских войск и довольно далека от линии фронта.

В оперативном командовании "Юг" отказались опровергать или подтверждать факт освобождения этих сел.

3. Российские военные телеграм-каналы пишут, что ВСУ атаковали Ольгино и Высокополье со стороны Кривого Рога, но не продвинулись там.

Основные бои, по их данным, разворачиваются западнее, в районе Давыдова Брода, судя по сообщениям российских военкоров. Они пишут, что РФ бросает в бой части десантных войск и разворачивает дополнительную артиллерию.

Также военкоры пишут, что с позиций под Давыдовым Бродом вчера бежали мобилизованные из "ЛДНР", благодаря чему ВСУ смогли продвинуться на несколько километров и взять Сухой Ставок. Брешь в обороне пришлось затыкать десантом.

По данным российских военных телеграм-каналов, на это утро фронт со стороны Николаева выглядит так:

к западу от Херсона бои идут в районе Посад-Покровского на рубеже Петровское - Правдино (которое, по данным россиян, переходило из рук в руки, но сейчас под контролем РФ). Там же идут бои у Солдатского.

к северо-западу ВСУ дошли до Любомировки и села Терновые Поды, которое сейчас под контролем украинской армии.

к югу от Николаева со стороны Кирово Украина наступала на Александровку, недавно захваченную РФ. Но на этом направлении бои пока не столь интенсивны, как на других.

При этом россияне утверждают, что из-за плотного огня российской артиллерии из Сухого Ставка украинские войска отошли и там сейчас "серая зона", но бои продолжаются.

"Украина этой информации не подтверждает и воздерживается от комментариев по ходу наступления. Но если суммировать, то активные действия украинской армии действительно начались. Причем с трёх основных направлений: со стороны Кривого Рога, в районе Давыдов Брода (в направлении Берислава-Новой Каховки) - и со стороны Посад-Покровского на Херсон (это самый ближний к Херсону участок линии фронта). Также продолжаются интенсивные удары ВСУ по коммуникациям через Днепр и Ингулец.

Бои продолжаются, и говорить об исходе сражения, очевидно, пока ещё рано", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Об этом же говорил вчера и советник ОП Алексей Арестович. Он заявил, что началось "маленькое симпатичное наступление" и призвал посмотреть, что будет дальше.

Война в Украине продолжается уже 188-й день. "Страна" следит за событиями 30 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 187-го дня войны. Главным событием дня стали сигналы по официальным каналам о контрнаступлении ВСУ в Херсонской области. О прорыве первой линии обороны россиян сначала сообщила опергруппировка "Каховка", позже информацию подтвердили в пресс-центре Сил обороны юга. А назначенные РФ "власти" Энергодара заявили, что в результате артиллерийского обстрела пробита крыша спецкорпуса Запорожской АЭС, в котором хранится ядерное топливо.

"Страна" подробно анализировала, что происходит на юге Украины и какая есть информация о контрнаступлении ВСУ.

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