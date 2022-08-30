Во вторник, 30 августа, американский Институт изучения войны опубликовал новые карты боевых действий в Украине. Сообщается, что российские войска провели ограниченные наземные атаки севернее Славянска, юго-восточнее Северска, южнее Бахмута и на западе Донецкой области.

Об этом говорится в отчете на сайте Института.

Также российские силы продолжали продвигаться вокруг Донецка, сообщает Институт изучения войны.

Подтвержденных наземных атак российских войск на северо-востоке Харьковской области не проводилось.

Сообщается, что российские силы провели ограниченный наземный штурм на северо-западе Херсонской области.

"Украинские военные сообщили о начале украинского контрнаступления в Херсонской области 29 августа. Украинские официальные лица сообщили, что украинские силы прорвали первую линию обороны на неустановленных участках", - пишет Институт изучения войны.

Война в Украине продолжается уже 188-й день. "Страна" следит за событиями 30 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 187-го дня войны. Главным событием дня стали сигналы по официальным каналам о контрнаступлении ВСУ в Херсонской области. О прорыве первой линии обороны россиян сначала сообщила опергруппировка "Каховка", позже информацию подтвердили в пресс-центре Сил обороны юга. А назначенные РФ "власти" Энергодара заявили, что в результате артиллерийского обстрела пробита крыша спецкорпуса Запорожской АЭС, в котором хранится ядерное топливо.

"Страна" подробно анализировала, что происходит на юге Украины и какая есть информация о контрнаступлении ВСУ.

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