Британская разведка анализирует ситуацию на юге Украины, где, как заявлялось вчера, ВСУ начали контрнаступление.

Об этом говорится в новой сводке Минобороны Британии.

По данным британской разведки, утром 29 августа несколько бригад ВСУ усилили артиллерийский огонь на передовых участках на юге Украины.

Также украинские дальнобойные высокоточные удары продолжают мешать российскому обеспечению. Однако пока невозможно подтвердить масштабы украинских достижений.

С начала августа Россия предприняла значительные усилия для усиления своих сил на западном берегу Днепра в районе Херсона. 49-я общевойсковая армия Южного военного округа, скорее всего, была усилена компонентами 35-й общевойсковой армии Восточного военного округа, пишет разведка.

Большинство подразделений вокруг Херсона, вероятно, не укомплектованы личным составом и зависят от хрупких путей снабжения через паромные переправы и понтонные мосты через Днепр, считают в Минобороны Британии.

Интеграция подразделений ЮВО и ВВО предполагает значительную реорганизацию российских сил в Украине. Существует реальная вероятность того, что Россия предприняла шаги по рационализации нескольких полунезависимых оперативных командований, которые способствовали ее неэффективным действиям в начале вторжения.

Если Украине удастся провести продолжительные наступательные операции, сплоченность этой непроверенной структуры, вероятно, станет ключевым фактором устойчивости российской обороны на юге, подытожили британские разведчики.

Напомним, в Пентагоне считают, что на юге Украины пока идет не контрнаступление, а подготовка к нему.

Также сообщалось, что в Минобороны РФ подтвердили наступление ВСУ под Херсоном, но утверждают, что оно "провалилось".

Война в Украине продолжается уже 188-й день. "Страна" следит за событиями 30 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 187-го дня войны. Главным событием дня стали сигналы по официальным каналам о контрнаступлении ВСУ в Херсонской области. О прорыве первой линии обороны россиян сначала сообщила опергруппировка "Каховка", позже информацию подтвердили в пресс-центре Сил обороны юга. А назначенные РФ "власти" Энергодара заявили, что в результате артиллерийского обстрела пробита крыша спецкорпуса Запорожской АЭС, в котором хранится ядерное топливо.

"Страна" подробно анализировала, что происходит на юге Украины и какая есть информация о контрнаступлении ВСУ.

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