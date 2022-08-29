В Пентагоне прокомментировали события на юге Украины. Министерство обороны США пока прямо не называет активизацию боев в Херсонской области контрнаступлением. По его мнению, происходящее похоже на подготовку к нему.

Об этом сообщил репортер Foreign Policy Джек Детч в Twitter.

Детч опубликовал главные тезисы, прозвучавшие на закрытом брифинге Минобороны США. Другие среди озвученных тезисов:

США считают, что Украина гораздо ближе к паритету сил в Херсонской области, чем на Донбассе. ВСУ несомненно ухудшили способность россиян перегруппироваться, выведя из строя основные мосты. США не видят масштабного передислоцирования российских сил из Донбасса на юг Украины. США считают, что усилия Владимира Путина увеличить численность российских военных до 1,15 миллиона "вряд ли будут успешными". США считают, что украинские войска стараются не наносить артиллерийские удары по Запорожской АЭС из-за возможности повреждения или расплавления. США считают, что Россия ведет артиллерийский огонь вокруг и вблизи Запорожской АЭС.

Ранее The New York Times писала, что новая наступательная фаза войны может оказаться рискованной для Украины.

Между тем советник главы Офиса президента Алексей Арестович назвал происходящее "маленьким симпатичным наступлением".