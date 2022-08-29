Советник главы Офиса президента Алексей Арестович прокомментировал информацию о контрнаступлении украинской армии на юге.

В ответ на вопрос Марка Фейгина, началось ли контрнаступление, Арестович сказал:

"Я предлагаю посмотреть, что будет дальше... Пока скажу так: ВСУ перешли в маленькое симпатичное (по крайней мере, так оно сейчас выглядит) наступление, прорвали на нескольких участках линию фронта, развивают наступление в глубину, прервали или почти прервали снабжение через мосты и паромные переправы".

Арестович считает, что в нынешней ситуации на юге российская армия сможет держать оборону не больше четырех недель.

"Две-три недели... Может быть три-четыре недели, может быть одна. Могу сказать одно: события начались, как мне кажется. Они будут с каждым днем все более веселыми, содержательными и интересными".

Напомним, в командовании "Юг" рассказали, как проходит контрнаступление ВСУ в Херсонской области. По данным командования, украинские бойцы продолжают проводить контрнаступление, при этом уменьшая силы российской армии, в том числе боеприпасов, техники и живой силы.

Ранее мы писали, что координатор по связям с общественностью Совета национальной безопасности Джон Кирби заявил, что Белый дом получил информацию о контрнаступлении ВСУ на юге Украины, но не хочет комментировать конкретные украинские военные операции.