Украине следует отказаться от планов по освобождению Херсона в этом году. Причина - "Россия перебросила войска в Херсон и окопалась". Поэтому ВСУ лучше рассчитывать на длительную осаду, чем на "блицкриг в степи".

Об этом пишет британский журнал The Economist.

"Россия захватила Мариуполь, Северодонецк и другие украинские города, потому что у нее не было особых угрызений совести по поводу их разрушения в процессе. Украина предпочла бы, чтобы Херсон остался нетронутым. Эффективное украинское контрнаступление больше похоже на затяжную кампанию осады и истощения, чем на блицкриг в степи", - пишет издание.

В материале говорится, что Владимир Зеленский должен найти баланс, взвешивая атаку вместо того, чтобы разговорами о наступлении на Херсон пытаться показать прогресс западным союзникам и внутренним скептикам. А также сорвать "референдум" на захваченных территориях.

"Западным союзникам [Зеленского], особенно в Европе, приходится справляться с растущими ценами на газ и надвигающимся дефицитом. Он хочет показать им явный прогресс. Некоторые из его собственных соотечественников тоже начинают беспокоиться. И он стремится сорвать фиктивный референдум, которым Россия планирует оправдать аннексию Херсона. "Мы освободим все", - пообещал он в этом месяце. Но правда в том, что Украине нужно больше времени, чтобы обучить солдат, приобрести оружие и ослабить оборону России", - пишет The Economist.

Сейчас ситуация на фронтах тупиковая, поскольку обе армии устали в боях. И выйти из этого тупика ВСУ могут лишь в начале следующего года, когда в Британии пройдет обучение новый личный состав и будут сформированы дополнительные бригады.

Также The Economist призывает Запад "набраться терпения", потому что начинается "война на истощение".

При этом в статье признается, что западные правительства "могут нервничать по поводу сохранения общественной поддержки Украины, поскольку в зимние месяцы резко растут счета за отопление".

Тем временем в преддверии тяжелой зимы жителей Херсонской области призвали эвакуироваться.

Напомним, генерал Марченко спрогнозировал освобождение Херсона до конца года и назвал сроки и условие победы Украины. В Офисе президента называют слова про контрнаступление на Херсон "частью информационно-психологической операции".

Как писала "Страна", война в Украине продолжается уже 177-й день. "Страна" следит за происходящим 19 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 176-го дня войны. На Донбассе бои продолжались по всей линии фронта - от Северска до Угледара. Харьков и область подверглись массированным обстрелам. Ударами разрушены два общежития - в Салтовском и Слободском районах. Погибли и получили ранения десятки людей. Во Львове состоялась встреча Владимира Зеленского с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и генсеком ООН Гутерришем. А в ВСУ рассказали о концентрации вражеских С-300 у границ Украины и предупредили о возможном массированном обстреле.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, что ждет жителей Украины зимой и как война повлияла на будущий отопительный сезон.