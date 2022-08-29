Белый дом получил информацию о контрнаступлении ВСУ на юге Украины, но не хочет комментировать конкретные украинские военные операции.

Об этом заявил координатор по связям с общественностью Совета национальной безопасности Джон Кирби на брифинге.

Кирби, однако, отметил, что, независимо от размера, масштаба и размаха последнего контрнаступления украинцы "уже оказали влияние на военный потенциал России".

"Потому что русским пришлось выводить ресурсы с востока просто из-за сообщений о том, что украинцы могут больше атаковать на юге", - сказал Кирби.

"И поэтому им пришлось истощить определенные подразделения в определенных районах на востоке Донбасса, чтобы отреагировать на то, что они явно считали надвигающейся угрозой контрнаступления", – добавил он.

Кирби также сказал, что "идея перейти в наступление не нова для украинцев".

Напомним, в командовании "Юг" подтвердили прорыв первой линии российской обороны под Херсоном. По утверждению главы объединенного пресс-центра Сил обороны "Юг" Натальи Гуменюк, ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям на юге Украины.

При этом в Минобороны РФ подтвердили наступление ВСУ под Херсоном, но утверждают, что оно "провалилось".