В Министерстве обороны Российской Федерации сделали заявление по наступлению украинских войск под Херсоном. Наступление, по сути, подтверждают, но утверждают, что оно "провалилось".

"В понедельник в течение дня по прямому указанию Владимира Зеленского украинские войска предприняли попытку наступления в Николаевской и Херсонской областях на трех направлениях.... Попытка наступательных действий провалилась", - утверждают в Минобороны РФ.

Ранее в российских военных Telegram-каналах писали, что украинские войска взяли село Сухой Ставок и пытаются перерезать коммуникации российских войск под Давыдовом Бродом.

Напомним, в командовании "Юг" подтвердили прорыв первой линии российской обороны под Херсоном. По утверждению главы объединенного пресс-центра Сил обороны "Юг" Натальи Гуменюк, ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям на юге Украины.

Ранее мы писали, что в командовании "Юг" рассказали, как проходит контрнаступление ВСУ в Херсонской области. По данным командования, украинские бойцы продолжают проводить контрнаступление, при этом уменьшая силы российской армии, в том числе боеприпасов, техники и живой силы.

Война в Украине продолжается уже 187-й день. "Страна" следит за происходящим 29 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 186-го дня войны. "Энергоатом" заявил, что радиационное облако в случае тяжелой аварии на ЗАЭС накроет часть юга Украины и юго-западные регионы РФ. Россия продолжала переброску своих войск в Украину. Глава МИД ФРГ Бербок сказала, что следующим летом Киев может по-прежнему нуждаться в поставках тяжелого вооружения, то есть она считает, что война в Украине может затянуться еще на год. США также готовятся наращивать поставки боеприпасов Украине.

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