В Херсонской области украинские бойцы продолжают проводить контрнаступление, при этом уменьшая силы российской армии, в том числе боеприпасов, техники и живой силы.

Об этом сообщила глава пресс-центра "Юга" Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона.

"Мы системно и методично проводим те же действия, которые называются контрнаступательными. Если все ожидали, что это будет подъем войска и маршевый проход по степям Херсонщины, то это зря. Поскольку в условиях современной войны контрнаступление выглядит иначе. Это в основном истощение сил врага. Чем мы и занимаемся. И это уничтожение складов с боеприпасами, это уничтожение командных пунктов, удары по опорным пунктам, там, где он сосредотачивает свою силу, вооружение и технику", - заявила она.

Напомним, ранее в Херсоне сообщали о взрывах и детонации боеприпасов в Чернобаевке.

Вместе с тем, жителей Херсонской области призвали эвакуироваться.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 180-й день. "Страна" следит за главными событиями 22 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 179-го дня войны. Россияне атаковали Нью-Йорк в районе Горловки и Благодатное в Николаевской области. В целом нажим на позиции ВСУ был явно усилен - от Харьковской до Николаевской области. Шойгу сообщил, что РФ уже трижды во время войны в Украине использовала гиперзвуковые "Кинжалы". Советник главы ОП Михаил Подоляк предупредил, что 24 августа могут быть мощные ракетные удары. Полиция 23-25 августа призывает особенно строго соблюдать условия воздушной тревоги и обязательно прятаться в укрытие.

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