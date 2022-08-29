Украинская армия начала "прощупывание" линии фронта на южном направлении перед подготовкой крупного контрнаступления.

Об этом сообщил ведущий CNN Джим Шутто со ссылкой на информацию Минобороны США.

"Украинские силы начали операции по "прощупыванию" на юге Украины, чтобы подготовить поле боя для серьезного украинского контрнаступления, сообщили мне два высокопоставленных американских чиновника, проинформированные о разведданных. США считают, что будущее контрнаступление будет включать воздушные и наземные операции. Операции по "прощупыванию" являются стандартной военной практикой перед наступлением и включают в себя ударные системы вооружения, командование и управление, склады боеприпасов и другие цели для подготовки поля боя к запланированному наступлению. По словам высокопоставленного американского чиновника, эти планы появились после того, как война России на Украине прошла шестимесячную отметку, а оценки США указывают на то, что Россия смогла развернуть на передовой меньше подразделений, чем первоначально предполагалось", - написал ведущий.

Напомним, ранее в The New York Times написали, что новая наступательная фаза войны может оказаться рискованной для Украины.

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Ранее мы подводили итоги 186-го дня войны. "Энергоатом" заявил, что радиационное облако в случае тяжелой аварии на ЗАЭС накроет часть юга Украины и юго-западные регионы РФ. Россия продолжала переброску своих войск в Украину. Глава МИД ФРГ Бербок сказала, что следующим летом Киев может по-прежнему нуждаться в поставках тяжелого вооружения, то есть она считает, что война в Украине может затянуться еще на год. США также готовятся наращивать поставки боеприпасов Украине.

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