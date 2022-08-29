CNN со ссылкой на "украинский военный источник" сообщает, что ВСУ "освободили четыре села на юге недалеко от Херсона".

"Операция началась ночью с массированного обстрела российских позиций и тыла", - рассказал источник, имя которого CNN не называет.

"Основное направление атаки было на Правдино. Мы били по их пехоте из "ДНР" и "ЛНР", и они бежали. Российский десант бежал за ними.

Сейчас мы освободили четыре села. Их первая линия обороны прорвана в трех местах", - сказал CNN военный источник.

Также он сообщил, что села называются Новая Дмитровка, Архангельское, Томина Балка и Правдино.

"Посмотрим, как дальше пойдет. Наша цель - Херсон", - сказал источник.

Напомним, что в вечерней сводке Генштаба ВСУ информации о наступлении и освобожденных селах не было.

Минобороны РФ подтверждает украинское наступление, но утверждает, что оно провалилось на всех направлениях.

Российские военные Telegram-каналы пишут, что украинской армии удалось несколько продвинуться на одном направлении и занять село Сухой Ставок.

Кроме того, советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал о том, что украинская армия перешла под Херсоном в "маленькое симпатичное наступление".

Ранее "Страна" подробно рассказывала о ситуации на херсонском направлении.