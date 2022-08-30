Губернатор Николаевской области Виталий Ким кратко прокомментировал контрнаступление ВСУ. Он заявил, что на юге "идут тяжёлые бои, наши военные работают круглосуточно".

Об этом он заявил в ходе видеообращения.

При этом он говорит, что уменьшилась помощь Украине по беспилотникам, которые сейчас особенно необходимы, поскольку их выбивает российская РЭБ. В связи с чем Ким призвал волонтеров решать эту проблему.

Напомним, вчера в Украине заявили, что на юге началось контрнаступление ВСУ. Это стало главным событием вчерашнего дня. О прорыве первой линии обороны россиян сначала сообщила опергруппировка "Каховка", позже информацию подтвердили в пресс-центре Сил обороны юга.

Официально Минобороны РФ вчера подтвердило наступление ВСУ в Херсонской области по трем направлениям, но утверждало, что оно было отбито с большими потерями для украинских войск. В отдельном материале мы подробно рассказывали, что происходит на юге.

Война в Украине продолжается уже 188-й день. "Страна" следит за событиями 30 августа в обновляемом материале.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает о ситуации на фронте и событиях вокруг Украины.