В Нацполиции заявили, что раскрыли схему хищения $580 тысяч в Министерстве обороны. Трое украинцев, двое из которых были представителями Минобороны, присвоили себе деньги, предназначенные на закупку амуниции ВСУ.

Полиция публикует видео задержания.

По данным следствия, во исполнение поручения Минобороны они нашли за границей поставщика товаров военного назначения для нужд ВСУ и организовали заключение договора между оборонным ведомством и турецкой компанией на общую сумму более 16 млн. евро.

Фигуранты убедили руководство турецкой компании заключить договор со своей оффшорной фирмой на закупку 1000 военных баллистических жилетов IV уровня защиты для их срочной поставки украинской армии.

В результате компания получила 580 тысяч долларов, но никаких поставок продукции военного назначения не было, а полученные мошенническим путем средства злоумышленники распределили между собой.

Фигурантам сообщили о подозрении в мошенничестве. Им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Отметим, что на войне появилось огромное количество коррупционных схем. Например, недавно мошенники украли 43 млн грн, полученных от Минобороны для закупки амуниции и еды для ВСУ.

А чуть раньше в Киеве накрыли мошенников, которые пытались продать амуницию для Нацгвардии на 8 млн грн.

Война в Украине продолжается уже 188-й день. "Страна" следит за событиями 30 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 187-го дня войны. Главным событием дня стали сигналы по официальным каналам о контрнаступлении ВСУ в Херсонской области. О прорыве первой линии обороны россиян сначала сообщила опергруппировка "Каховка", позже информацию подтвердили в пресс-центре Сил обороны юга. А назначенные РФ "власти" Энергодара заявили, что в результате артиллерийского обстрела пробита крыша спецкорпуса Запорожской АЭС, в котором хранится ядерное топливо.

"Страна" подробно анализировала, что происходит на юге Украины и какая есть информация о контрнаступлении ВСУ.

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