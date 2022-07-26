Нацполиция Киева разоблачила мошенников, требовавших средства у родственников военнослужащих, оказавшихся в плену. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

Установлено, что правонарушители, используя информацию из открытых источников о поиске пропавших без вести людей в зоне проведения активных боевых действий, требовали средства у их родных, обещая помочь освободить человека из плена.

Свои "услуги" оценивали в 10 000 гривен. При этом фигуранты рассказывали людям о тяжелых ранениях и критическом состоянии их пропавших родственников. Находясь в состоянии отчаяния, люди соглашались на условия злоумышленников и перечисляли деньги на банковскую карту.

Одним из преступников является осужденный из Одессы.

Также в Киеве накрыли мошенников, которые пытались продать амуницию для Нацгвардии на 8 млн грн.

Ранее "Страна" писала, что в Киеве адвокаты и частный нотариус переписали недвижимость умерших людей почти на 6 млн гривен.

Тем временем война в Украине продолжается уже 153-й день. "Страна" следит за происходящим 26 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 152-го дня войны. На Донбассе российские войска продолжали бои за прорыв к Северску и Бахмуту и штурм одной из крупнейших в Украине Углегорской ТЭС. "Власти" захваченных РФ районов Запорожской области заявили о планах провести "референдум" о присоединении к РФ в первой половине сентября. В Украину продолжало поступать все больше западной техники, которая может сыграть свою роль при контрнаступлении. Вчера Киев получил от Германии первые три зенитные самоходные установки Gepard, а Офис президента сообщил, что Польша передала Украине партию танков PT-91 Twardy.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, кого и почему поменяют в украинской власти в ближайшее время.