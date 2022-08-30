В Херсонской области, помимо начавшихся наступательных действий ВСУ, идет еще один процесс - россияне и назначенные ими "власти" региона готовятся открыть с 1 сентября школы с обучением по российской программе.

Причем в РФ есть версия о взаимосвязи этих двух процессов, считая, что одним из мотивов ускорения наступления ВСУ является стремление сорвать открытие россиянами школ и показать, что Украина в ближайшее время вернет себе Херсон, а значит и не нужно отводить детей учиться в школы по российской программе.

Отметим, что в Москве, судя по публичным заявлениям, действительно уделяют немало внимание запуску школ на захваченных территориях. Это воспринимается как один из показателей того, что "Россия здесь навсегда". Ну и плюс к тому, естественно, идеологическая работа с детьми.

Поэтому усилия предпринимаются для начала учебного года немалые.

Украинские власти также этот процесс отслеживают. Призывая учителей не соглашаться работать в школах под контролем РФ, а родителей не отдавать туда учеников. В Киеве заявляют о том, что назначенные россиянами "власти" оказывают сильное давление и на учителей, и на родителей.

Какая в реальности ситуация со школами в Херсонской области, рассказывает "Страна", поговорив с учителями и родителями.

Сколько школ заработает с 1 сентября?

Назначенные россиянами "власти" Херсонской области уже заявили, что с 1 сентября откроется 91 школа. С учетом того, что до вторжения РФ в регионе работали 417 школ, то, получается, что планируется к открытию чуть более 20% школ.

Как сообщил "врио главы администрации" Херсонской области Сергей Елисеев, учебная программа будет полностью интегрирована с российской, для этого в область завезли 600 тысяч российских учебников.

Источник в образовательной сфере области сказал "Стране", что, по предварительным данным, согласились сотрудничать с РФ около 20-25% учителей. Также ожидается, что в школы пойдут 25-30% учеников от довоенного количества.

"Но это цифры, которые были на прошлой неделе. С учетом активизации в области боевых действий и усиления обстрелов городов Херсонской области, думаю, что в реальности может быть значительно меньше. Как например, вести детей в школу в Новой Каховке, где постоянно прилеты сейчас", - говорит источник.

Также он сказал, что в регион привозят учителей из России, которые будут вести часть предметов.

Информация об этом "учительском десанте" появляется и в российских СМИ.

Пишут, что российским учителям, которые согласились ехать в Украину, платят по 8 тысяч рублей в сутки (около 4 800 грн или около 130 долларов).

Украина заявляет, что обучение по российской программе незаконное, учителя могут понести ответственность и предлагает альтернативу.

Во-первых, дистанционное обучение в местных школах по украинской программе. Во-вторых, возможность дистанционно учиться в школе, расположенной на контролируемой территории (алгоритм действий можно прочитать здесь).

Какие настроения у учителей?

Опрошенные нами херсонские учителя говорят о неоднозначных настроениях среди педагогов.

С одной стороны, идейных сторонников России среди них немного. Плюс к тому, имеются опасения ответственности за сотрудничество с РФ, если регион вернется под контроль Украины.

С другой стороны - есть финансовый фактор. Людям нужно на что-то жить. При этом сразу несколько херсонских учителей признались "Стране", что уже второй месяц не получают ни копейки от Украины на зарплатные банковские карточки.

"Минобразования Украины по неизвестной причине уже два месяца перестало платить зарплаты тем из учителей, которые остались на оккупированных территориях. Скажу больше - нам передали по «голубиной» почте, пока неофициально, что те из нас, кто выйдет на работу 1 сентября, будет считаться коллаборационистом и в отношении них будут открыты уголовные производства. Конечно, никому из нас не хочется попасть в такую ситуацию. Поэтому ждем у моря погоды. В свою очередь, сотрудники комендатур (представители назначенных россиянами "властей" – Ред.), уже обзванивают учителей и обязывают выходить на работу. Сулят повышенные зарплаты – больше в два раза, чем в Украине. Но большинство школ в селах до сих пор закрыты и там даже не начата подготовка к учебному процессу. Говорят, что русские привезут своих учителей и запустят школы. Но как это будет происходить, пока неясно – детей в области осталось мало, многие выехали. Да и родители не в восторге, если их детей будут учить какие-то заезжие из России", - рассказала нам Ирина В. из херсонского райцентра.

Как сообщили "Стране" ряд учителей Херсонской области, рководители территориальных громад на захваченных территориях, неофициально провели собрания местных учителей. На которых настоятельно не рекомендовали выходить на работу в школы по российской программе.

"Наша председатель территориальной громады откровенно сказала – девочки, наши обязательно вернутся. Не сейчас, так через время. Кто из вас хочет получить по пятнашке тюрьмы в Украине – идите работайте. Когда ей сказали, что зарплаты не перечисляют, пообещала помогать продуктами", - рассказала "Стране" одна из учительниц.

В тоже время глава комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак сказал "Стране", что прекращения выплаты зарплат учителям "в принципе не может быть".

"Никто не прекращает выплаты. Государственный бюджет вовремя рассчитывается по своим обязательствам, несмотря на то, сколько это стоит госбюджету. Я не Минфин, но такого в принципе быть не может. Все остальные (сотрудники бюджетной сферы - Ред.) получают зарплаты, а они нет? Это невозможно. Все получают в полном объёме. Все зарплаты перечисляются на соотвествующие счета казначейства, и казначейство осуществят проплаты. Если они получали ее раньше, условно, март, апрель, май, июнь, то они получают ее и дальше, так же, как и все остальные. Вообще не имеет значения, Херсон или не Херсон, я думаю, наоборот — где зоны боевых действий, там приоритет", — сказал "Стране" Бабак.

Как будут работать школы?

Как будет идти учебный процесс в школах, которые собираются открыть 1 сентября, рассказал "Стране" херсонский учитель Владимир К.

"Уже привезли учебники из РФ, будут учить по российским программам. Украинских учебников по литературе и языку не предусмотрено, пока будем пользоваться старыми. Директора школ уже сказали, что украинский язык будет преподаваться факультативно, по решению родительских советов школ. Хотя непонятно - заработают ли эти советы вообще. Родители опасаются каким-либо образом вступать в сотрудничество с назначенными россиянами "властями". Даже в форме участия в родительском совете. Кроме того, в Херсон уже приехали учителя из РФ. Как говорят, у них зарплаты фантастические, по 150-200 тысяч рублей (90-120 тысяч гривен - Ред.). Они возьмут на себя часть образовательного процесса, плюс будут обучать местных по ходу особенностям российской программы. Остальные учителя будут из старых, херсонских. Им обещают в районе 50 тысяч рублей (около 30 тысяч гривен - Ред.)", - говорит учитель.

Назначенные россиянами директора школ пытаются стимулировать родителей отдавать детей в школы обещаниями поддержки в подготовке ребенка.

"Директор школы, куда собираемся отдавать дочку, обещал обеспечить всем необходимым – от бесплатных тетрадей и учебников, до ранцев и линеек с пеналами. Говорят, это бесплатная программа от правительства России. Преподавание будет идти только на русском языке, но сказали, кто захочет учить украинский – это будет дополнительным предметом, типа кружков при школе. Пока у моей семьи нет выхода – моей дочке уже семь лет, пора в школу, дома учить не сможем, все заняты. Жена торгует на базаре, я помогаю, плюс маленькое домашнее СТО для машин при доме. Уже знаем, что первого сентября будет линейка, украинская символика запрещена категорически. А первый урок будет посвящен "нашей Родине", под которой будет подразумеваться, конечно, Россия. Нам это не нравится, будем стараться дома объяснять дочке, что у нее другая Родина, Украина. Но это ребенок, последствия могут быть неприятные, сами понимаете. Боимся, что приезжие из России учителя будут отслеживать, как настроены ученики, какие настроения в семьях", - говорит "Стране" отец будущей первоклашки из Херсона.

Один из херсонских учителей, который уехал из города и сейчас живет в Европе так описал "Стране" настроения среди педагогов и родителей.

"Есть, конечно, люди с принципиальной позицией, которые уже определились за кого они. Но многие просто ждут, чем закончится война. Все следят за ситуацией на фронте. У многих людей нет ни 100% уверенности, что вернется Украина, ни 100% уверенности, что здесь останется Россия. Поэтому и не торопятся делать выбор. Когда ситуация станет более понятной, тогда и учителя, и родители будут принимать окончательное решение. В том числе и по школам. Да и вообще как и где им дальше жить", - говорит учитель.