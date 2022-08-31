В Минобороны России заявили о "провале наступления украинских войск в Херсонской области на всех направлениях с большими потерями".

Утверждается, что ВСУ "отброшены российскими войсками в ходе атак на Архангельское, Ольгино и Терновые Поды".

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона прокомментировала заявления Минобороны России о том, что "украинское наступление с треском провалилось" так:

"У них так сильно трещало, что они восприняли свой треск за наш, наверное, и поэтому не поняли настоящее состояние дел. Все покажет время и наша выдержка".

Напомним, по данным CNN, ВСУ освободили четыре села под Херсоном. Однако украинские военные не подтверждают и не опровергают данные CNN. "В отличие от компании CNN, я очень переживаю за судьбу тех людей, которые проживают в этих населенных пунктах, и тех подразделений, которые ведут за них бои, поэтому мы пока ничего не подтверждаем. Мы работаем, как только будет возможность, мы обязательно сообщим", - сказала руководителя объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Украины "Юг" Натальи Гуменюк в эфире телемарафона.

Генштаб ВСУ в вечерней сводке также сообщил о том, что происходит на фронте под Донецком и Херсоном.

Советник Офиса президента Алексей Арестович объяснил, почему нет официальных комментариев о наступлении ВСУ на Херсон, и призвал не нервничать.

Тем временем война в Украине продолжается уже 189-й день. "Страна" следит за происходящим 31 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 188-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщил, что третий армейский корпус РФ перебрасывают под Харьков и Запорожье. То есть, видимо, наступательные действия Россия намерена усиливать именно там. Западные СМИ написали, что РФ уже получила иранские беспилотники для войны в Украине. Что касается наступления ВСУ на юге, официальные лица не комментировали ход боев, сообщалось лишь, что они продолжаются. Глава ОП Ермак заявил о "новом этапе войны" и призвал Запад предпринять новые шаги по укреплению безопасности Украины.

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