Генштаб ВСУ представил оперативную информацию о ситуации на фонте по состоянию на вечер 30 августа.

Противник усиливает группировку войск на Донецком направлении. Продолжает перемещение части 3-го армейского корпуса на временно занятые территории Запорожской и Харьковской областей.

На Северском направлении враг совершил артиллерийские обстрелы Гремяча Черниговской области и Нововасиловки, Бачевска, Стариково, Песок и Миропольского Сумской области.

На Слобожанском направлении противник продолжает вести боевые действия для удержания ранее занятых рубежей.

На Харьковском направлении враг обстрелял из минометов, ствольной и реактивной артиллерии Долину, Адамовку, Харьков, Крестищи, Байрак, Александровку, Мазановку, Уды, Борщевую, Большую Камышеваху, Светличное, Константиновку и Русскую Лозовую. Задействовал авиацию для удара возле Гусаровки.

На Славянском направлении подразделения врага продолжали обстрелы из ствольной артиллерии и РСЗО недалеко от Пришиба, Гусаровки и Краснополья. Оккупанты попытались наступать в направлении Шнурков, потерпели поражение и отошли. Утраты уточняются.

На Донецком направлении противник усиливает группировку войск на Кураховском направлении за счет перегруппировки отдельных подразделений из состава Центрального военного округа. Силы обороны ведут позиционные бои в целях улучшения тактического положения по линии столкновения. Основные усилия наших подразделений сосредоточены на огневом поражении пунктов управления, средств противовоздушной обороны, складов с боеприпасами и нарушении функционирования системы логистического обеспечения противника.

На Краматорском направлении были обстреляны Богородичное, Славянск, Григорьевка, Спорное, Переездное и Выемки. Удары авиации противника зафиксированы у Григоровки и Пришиба.

На Бахмутском направлении из танков, ствольной и реактивной артиллерии враг обстрелял Бахмут, Соледар, Белогоровку, Зайцево и Кодему. Оккупанты нанесли ракетный удар по району Константиновки. Наступательными действиями враг пытался продвинуться в направлениях Зайцево, Веселой Долины и Бахмута, успеха не имел, отошел. С нескольких направлений одновременно захватчики пытаются установить контроль над Кодемой, продолжаются бои.

На Авдеевском направлении враг осуществлял минометные и артиллерийские обстрелы недалеко от Марьинки, Веселого, Опросного и Новомихайловки. Наступательными и штурмовыми действиями пытался улучшить тактическое положение в направлениях Опросного, Авдеевки, Первомайского и Красногоровки, понес значительные потери и отступил.

На Новопавловском направлении противник обстреливал территории вблизи Павловки, Пречистовки, Новоукраинки и Новополя.

На Запорожском направлении враг обстрелял Новопрокоповку, Роботино, Красное, Гуляйполе, Новоандреевку, Железнодорожное, Копани, Зеленое Поле, Полтавку, Малые Щербаки, Каменское, Орехов, Степное и Ольговское. Авиация врага действовала недалеко от Новоданиловки и Новоселки.

На Южнобугском направлении противник совершил обстрелы Александровки, Новоселовки, Любомировки, Степной Долины, Новогригоровки, Киселевки, Широкого, Первомайского, Калиновки, Андреевки, Лозового, Шевченково, Белоусово, Заречного, Княжевки. Нанес авиаудары возле Андреевки, Давыдова Брода, Осокоровки и Потемкиного. Ракетными ударами российские оккупанты продолжают уничтожать гражданские объекты Николаева.

Под прикрытием инфраструктуры атомной электростанции артиллерия Российской Федерации активизировала обстрелы Никополя и Алексеевки.

Корабельная группировка противника в акваториях Черного и Азовского морей продолжает выполнять задачи разведки и блокировки гражданского судоходства.

Сохраняется угроза ракетных ударов по объектам и элементам инфраструктуры в глубине территории Украины. Противник продолжает нести значительные потери, особенно в живой силе.

Война в Украине продолжается уже 188-й день. "Страна" следит за событиями 30 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 187-го дня войны. Главным событием дня стали сигналы по официальным каналам о контрнаступлении ВСУ в Херсонской области. О прорыве первой линии обороны россиян сначала сообщила опергруппировка "Каховка", позже информацию подтвердили в пресс-центре Сил обороны юга. А назначенные РФ "власти" Энергодара заявили, что в результате артиллерийского обстрела пробита крыша спецкорпуса Запорожской АЭС, в котором хранится ядерное топливо.

"Страна" подробно анализировала, что происходит на юге Украины и какая есть информация о контрнаступлении ВСУ.

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