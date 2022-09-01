Президент России Владимир Путин отдал приказ захватить Донецкую область к 15 сентября.

Об этом заявил замначальника главного оперативного управления генштаба Украины Алексей Громов на брифинге.

"Противник продолжает удерживать оккупированные районы Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей, а также пытается создать благоприятные условия для возобновления наступления. Так, российские оккупационные войска корректируют свои планы и действия в соответствии с приказом Путина относительно выхода на административные границы Донецкой области до 15 сентября", - заявил Громов.

Кроме того, Громов рассказал, что противник продолжает перегруппировку соединений и воинских частей 3-го армейского корпуса на оккупированную территорию, предположительно для наращивания группировки своих войск и создания условий для возобновления наступления в Донецком операционном районе.

Напомним, ранее мы рассказывали, что британская разведка предполагает, что Россия создала новое крупное соединение сухопутных войск для участия в войне в Украине. Это 3-й армейский корпус, базирующийся в Мулино (Нижегородская область). В основном в его состав должны войти бойцы из недавно сформированных "добровольческих" батальонов, которые набираются по всей стране.

Между тем война в Украине продолжается уже 190-й день. "Страна" следит за происходящим 1 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 189-го дня войны. Основные события происходили на Херсонском направлении, где в ходе украинского контрнаступления продолжались ожесточенные бои. Одним из самых напряженных мест на Донбассе была Кодема, контроль над которой открывает дорогу на Бахмут с юга. А в ЕС вчера решили не запрещать полностью выдачу виз россиянам, а лишь приостановить действие договора с РФ об упрощении визового режима.

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