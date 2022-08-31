Вечером 31 августа Генштаб ВСУ представил оперативную информацию о российском вторжении в своей ежедневной сводке. Враг продолжает обстреливать украинские населенные пункты на юге и востоке страны.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка остается без существенных изменений. Враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы Гая и Блешни Черниговской области и Дмитровки и Кондратовки Сумской области. Продолжает ведение воздушной разведки пограничных районов с помощью БПЛА.

На Харьковском направлении противник из танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии обстрелял гражданскую инфраструктуру Дуванки, Сосновки, Русской Лозовой, Черкасских Тишков, Циркунов, Старого Салтова, Шестаково, Норцовки и Гусаровки. Поддерживает высокую интенсивность разведки БПЛА. Нанес авиационные удары по району Русских Тишков. Совершил неудачную попытку наступления в направлении Прудянки.

На Славянском направлении оккупанты обстреляли позиции ВСУ у Долины, Богородичного, Дибровного. Авиационный удар нанесен возле Вернополья. Противник пытается улучшить логистическое обеспечение своих войск.

На Краматорском направлении враг совершал обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии недалеко от Веселого, Богородичного, Закотного, Григорьевки и Спорного. Нанес авиационные удары по районам Спорного, Ивано-Дарьевки.

На Бахмутском направлении оккупанты обстреляли объекты военной и гражданской инфраструктуры в районах Бахмута, Соледара, Зайцева и Кодемы. Силы обороны Украины отразили попытки наступления противника по направлениям на Веселую Долину, Бахмут, Зайцево, Майорск и Кодему.

На Авдеевском направлении противник совершал обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии вблизи Авдеевки, Опросного, Уманского, Первомайского и Старомихайловки. Совершил неудачную попытку наступления в направлениях на Авдеевку, Первомайское, Красногоровку и Марьинку, понес потери и отошел.

На Новопавловском направлении зафиксированы обстрелы позиций наших войск у Новомихайловки, Пречистовки и Большой Новоселки. Враг попытался улучшить тактическое положение в районе Победы, успеха не имел.

На Запорожском направлении обстрелам со стороны противника подверглись Бурлацкое, Каменское, Новополь, Гуляйполе, Орехов, Железнодорожное, Времевка, Новоивановка и Малая Токмачка. Враг задействовал авиацию для ударов у Красного, Дорожнянки и Новоселки.

На Южнобугском направлении противник сосредотачивает основные усилия на удержании занимаемых позиций. Принимает меры по восполнению потерь и восстановлению логистического обеспечения группировки войск. Совершал обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии Александровки, Лупарево, Красного Яра, Киселевки, Большого Артаково, Шевченково, Николаева, Белой Криницы, Посад-Покровского, Ольгино, Добрянки и Тополино. Авиационные удары нанесены по Андреевке, Ольгино и Плотницкому. Значительное внимание враг уделяет воздушной разведке БПЛА.

В акваториях Черного и Азовского морей корабельная группировка противника основные усилия сосредотачивает на поддержании благоприятного оперативного режима и блокировании гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря.

Война в Украине продолжается уже 189-й день. "Страна" следит за происходящим 31 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 188-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщил, что третий армейский корпус РФ перебрасывают под Харьков и Запорожье. То есть, видимо, наступательные действия Россия намерена усиливать именно там. Западные СМИ написали, что РФ уже получила иранские беспилотники для войны в Украине. Что касается наступления ВСУ на юге, официальные лица не комментировали ход боев, сообщалось лишь, что они продолжаются. Глава ОП Ермак заявил о "новом этапе войны" и призвал Запад предпринять новые шаги по укреплению безопасности Украины.

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