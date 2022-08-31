Россияне каждый день обстреливают Харьков. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

В результате ночного обстрела Харькова ракета попала во двор четырехэтажного жилого дома. Повреждены офисные помещение и корпус одного из заведений высшего образования.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

После удара в одной из квартир жилого дома вспыхнул пожар. По данным прокуратуры, ранены две женщины - 79 и 71 лет.

Предварительно, была запущена ракета С-300 с территории Белгородской области.

Прокуратура опубликовала фото последствий ночного обстрела Харькова

Прокуратура опубликовала фото последствий ночного обстрела Харькова

Прокуратура опубликовала фото последствий ночного обстрела Харькова

Напомним, вчера три раза ударили по центру Харькова. Пострадали Киевский и Шевченковский районы города. Утром сообщалось о восьми прилетах. Погибли пятеро мирных жителей. Мы публиковали видео последствий утреннего обстрела.

Война в Украине продолжается уже 189-й день. "Страна" следит за происходящим 31 августа в обновляемом материале

Ранее мы подводили итоги 188-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщил, что третий армейский корпус РФ перебрасывают под Харьков и Запорожье. То есть, видимо, наступательные действия Россия намерена усиливать именно там. Западные СМИ написали, что РФ уже получила иранские беспилотники для войны в Украине. Что касается наступления ВСУ на юге, официальные лица не комментировали ход боев, сообщалось лишь, что они продолжаются. Глава ОП Ермак заявил о "новом этапе войны" и призвал Запад предпринять новые шаги по укреплению безопасности Украины. 

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Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает, как в оккупированном Херсоне хотят открывать школы с 1 сентября. 

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