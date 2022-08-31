В результате ночного обстрела Харькова ракета попала во двор четырехэтажного жилого дома. Повреждены офисные помещение и корпус одного из заведений высшего образования.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

После удара в одной из квартир жилого дома вспыхнул пожар. По данным прокуратуры, ранены две женщины - 79 и 71 лет.

Предварительно, была запущена ракета С-300 с территории Белгородской области.

Напомним, вчера три раза ударили по центру Харькова. Пострадали Киевский и Шевченковский районы города. Утром сообщалось о восьми прилетах. Погибли пятеро мирных жителей. Мы публиковали видео последствий утреннего обстрела.

Война в Украине продолжается уже 189-й день. "Страна" следит за происходящим 31 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 188-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщил, что третий армейский корпус РФ перебрасывают под Харьков и Запорожье. То есть, видимо, наступательные действия Россия намерена усиливать именно там. Западные СМИ написали, что РФ уже получила иранские беспилотники для войны в Украине. Что касается наступления ВСУ на юге, официальные лица не комментировали ход боев, сообщалось лишь, что они продолжаются. Глава ОП Ермак заявил о "новом этапе войны" и призвал Запад предпринять новые шаги по укреплению безопасности Украины.

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