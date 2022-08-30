Появилось видео последствий утреннего обстрела Харькова, где 30 августа погибло пятеро мирных жителей.

Соответствующее видео публикует Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

На кадрах видны разрушения дома, который обстреляли российские войска. Судя по кадрам, попадание пришлось на крышу. Во многих квартирах вылетели окна, разрушены стены.

Напомним, утром 30 августа россияне в очередной раз ударили по центру Харькова. Сообщалось о восьми прилетах. Пострадал Шевченковский район города. Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, что в результате обстрела в одном из любимейших мест отдыха харьковчан вспыхнул пожар. Еще один прилет пришелся у другого места отдыха - в окрестных домах выбило окна.

Семеро человек пострадали, на месте работают спасатели.

По Шевченковскому району армия РФ ударила из крупнокалиберной артиллерийской системы "Пион".

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