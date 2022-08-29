Обязательная эвакуация в Харьковской области, если она будет объявлена, может затронуть жителей Золочевской громады, Харьковского и Чугуевского районов.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в интервью "Суспильному".

"Мы по плановому режиму работаем по планам эвакуации. Это не только Золочевская громада, это старый Дергачевский район, ныне Харьковский, это Чугуевский район в том числе. И вообще, если у нас будет принудительная или просто эвакуация при необходимости, то это примерно 350 тысяч людей", рассказал Синегубов.

При этом, по его словам, пока что эвакуацию объявлять не планируют. Власти только изучают такие варианты.

"У нас есть несколько очередей, и это первая очередь - на случай обострения ситуации", - пояснил Синегубов.

Он также отметил, что власти уже определили регионы, куда, в случае необходимости, будут вывозить жителей Харьковской области.

"Если мы принимаем решение по эвакуации, то мы вынуждены будем их перемещать в другие области — это Полтавская, Ровенская, Черкасская, Кировоградская области и другие, которые будут держать у себя резервные места", - сказал глава ХОВА.

По словам Синегубова, эвакуация может коснуться более 350 тысяч жителей области.

Напомним, вопросы обязательной эвакуации из Харькова и Харьковской области периодически обсуждаются властями. Ранее Олег Синегубов пояснил, что основанием для обязательной эвакуации может стать риск окружения города или ведение в нем боевых действий. Еще одной причиной могут стать критические повреждения инфраструктуры в отопительный период. Ничего такого в Харькове сейчас нет.

Ранее мы писали, что 15 августа Олег Синегубов рассказал о том, что в Харьковской области проводится эвакуация из Лозовой и Барвенково, которые находятся на юге региона, и которые может попытаться захватить российская армия.

Кроме того, военный губернатор Харьковской области призвал жителей региона уже сейчас задуматься об альтернативных источниках отопления из-за ударов России по ТЭЦ.

Напомним, глава Минреинтеграции Ирина Верещук уже прогнозировала, что зимой будут новые обязательные эвакуации целых областей из-за ударов РФ по ТЭЦ.

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