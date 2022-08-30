Во вторник, 30 августа, по Шевченковскому району Харькова армия РФ ударила из крупнокалиберной артиллерийской системы "Пион".

Об этом заявил спикер прокуратуры Харьковщины Дмитрий Чубенко.

Также в сети появилось видео, на котором запечатлен момент сегодняшних прилётов в Харьков. Услышав мощный взрыв многие побежали к ближайшему выходу метро прямо на красный свет.

Напомним, сегодня россияне ударили по центру Харькова.

В результате погибло пять человек, еще семеро ранены. В жилом доме начался пожар. Сообщалось о прилете рядом с пятиэтажным жилым домом, а также о попадании в одно из дошкольных учебных заведений в центре города.

Война в Украине продолжается уже 188-й день. "Страна" следит за событиями 30 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 187-го дня войны. Главным событием дня стали сигналы по официальным каналам о контрнаступлении ВСУ в Херсонской области. О прорыве первой линии обороны россиян сначала сообщила опергруппировка "Каховка", позже информацию подтвердили в пресс-центре Сил обороны юга. А назначенные РФ "власти" Энергодара заявили, что в результате артиллерийского обстрела пробита крыша спецкорпуса Запорожской АЭС, в котором хранится ядерное топливо.

"Страна" подробно анализировала, что происходит на юге Украины и какая есть информация о контрнаступлении ВСУ.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает о ситуации на фронте и событиях вокруг Украины.