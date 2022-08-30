Войска РФ ударили по Шевченковскому району Харькова из системы "Пион"
Во вторник, 30 августа, по Шевченковскому району Харькова армия РФ ударила из крупнокалиберной артиллерийской системы "Пион".
Об этом заявил спикер прокуратуры Харьковщины Дмитрий Чубенко.
Также в сети появилось видео, на котором запечатлен момент сегодняшних прилётов в Харьков. Услышав мощный взрыв многие побежали к ближайшему выходу метро прямо на красный свет.
Напомним, сегодня россияне ударили по центру Харькова.
В результате погибло пять человек, еще семеро ранены. В жилом доме начался пожар. Сообщалось о прилете рядом с пятиэтажным жилым домом, а также о попадании в одно из дошкольных учебных заведений в центре города.
Война в Украине продолжается уже 188-й день. "Страна" следит за событиями 30 августа в обновляемом материале.
Ранее мы подводили итоги 187-го дня войны. Главным событием дня стали сигналы по официальным каналам о контрнаступлении ВСУ в Херсонской области. О прорыве первой линии обороны россиян сначала сообщила опергруппировка "Каховка", позже информацию подтвердили в пресс-центре Сил обороны юга. А назначенные РФ "власти" Энергодара заявили, что в результате артиллерийского обстрела пробита крыша спецкорпуса Запорожской АЭС, в котором хранится ядерное топливо.
"Страна" подробно анализировала, что происходит на юге Украины и какая есть информация о контрнаступлении ВСУ.
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