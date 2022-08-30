В Харькове количество погибших в результате утреннего артиллерийского обстрела центра города увеличилось до пяти человек, еще семеро ранены. Эта цифра продолжает расти.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

Он сообщает о прилете рядом с пятиэтажным жилым домом, а также о попадании в одно из дошкольных учебных заведений в центре города.

При этом после обстрела начался пожар в жилом доме в центре города. По словам спасателей, есть пострадавшие. Таким образом их количество растет.

Очевидцы сообщают "Стране", что прилетов было как минимум четыре, один из них пришёлся в крышу пятиэтажного жилого дома, другой - в парк Горького. Снаряд попал в землю, побило деревья и забор.

Также была слышна работа ПВО.

В районе взрывов работают специалисты.

Очевидцы сообщают, что по дороге к месту прилета в Харькове машина скорой помощи попала в ДТП.

Напомним, что в утренней сводке Генштаба сообщалось, что россияне безуспешно атаковали в Харьковской области.

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