В Харькове уже пятеро погибших после удара по центру. Горит жилой дом, по дороге на вызов в ДТП попала скорая. Фото
В Харькове количество погибших в результате утреннего артиллерийского обстрела центра города увеличилось до пяти человек, еще семеро ранены. Эта цифра продолжает расти.
Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.
Он сообщает о прилете рядом с пятиэтажным жилым домом, а также о попадании в одно из дошкольных учебных заведений в центре города.
При этом после обстрела начался пожар в жилом доме в центре города. По словам спасателей, есть пострадавшие. Таким образом их количество растет.
Очевидцы сообщают "Стране", что прилетов было как минимум четыре, один из них пришёлся в крышу пятиэтажного жилого дома, другой - в парк Горького. Снаряд попал в землю, побило деревья и забор.
Также была слышна работа ПВО.
В районе взрывов работают специалисты.
Очевидцы сообщают, что по дороге к месту прилета в Харькове машина скорой помощи попала в ДТП.
Напомним, что в утренней сводке Генштаба сообщалось, что россияне безуспешно атаковали в Харьковской области.
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