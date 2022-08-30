По дороге к месту прилета в Харькове машина скорой помощи попала в ДТП. Фото: "Страна"

В Харькове количество погибших в результате утреннего артиллерийского обстрела центра города увеличилось до пяти человек, еще семеро ранены. Эта цифра продолжает расти.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

Он сообщает о прилете рядом с пятиэтажным жилым домом, а также о попадании в одно из дошкольных учебных заведений в центре города.

При этом после обстрела начался пожар в жилом доме в центре города. По словам спасателей, есть пострадавшие. Таким образом их количество растет.

Очевидцы сообщают "Стране", что прилетов было как минимум четыре, один из них пришёлся в крышу пятиэтажного жилого дома, другой - в парк Горького. Снаряд попал в землю, побило деревья и забор.

Также была слышна работа ПВО.

В районе взрывов работают специалисты. 

Обстрел Харькова 30 августа

Обстрел Харькова 30 августа

Обстрел Харькова 30 августа

Обстрел Харькова 30 августа

Обстрел Харькова 30 августа

Обстрел Харькова 30 августа

Очевидцы сообщают, что по дороге к месту прилета в Харькове машина скорой помощи попала в ДТП.

В Харькове скорая попала в ДТП

В Харькове скорая попала в ДТП

Напомним, что в утренней сводке Генштаба сообщалось, что россияне безуспешно атаковали в Харьковской области.

Война в Украине продолжается уже 188-й день. "Страна" следит за событиями 30 августа в обновляемом материале

Ранее мы подводили итоги 187-го дня войны. Главным событием дня стали сигналы по официальным каналам о контрнаступлении ВСУ в Херсонской области. О прорыве первой линии обороны россиян сначала сообщила опергруппировка "Каховка", позже информацию подтвердили в пресс-центре Сил обороны юга. А назначенные РФ "власти" Энергодара заявили, что в результате артиллерийского обстрела пробита крыша спецкорпуса Запорожской АЭС, в котором хранится ядерное топливо. 

"Страна" подробно анализировала, что происходит на юге Украины и какая есть информация о контрнаступлении ВСУ.

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Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает о ситуации на фронте и событиях вокруг Украины. 

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