В понедельник, 29 августа, подверглись обстрелам Марганец и территории Красногригорьевской объединенной территориальной общины Днепропетровской области.

Об этом сообщил в Телеграм глава Никопольской районной военной администрации Днепропетровской области Евгений Евтушенко.

"День прошел неспокойно. Утром и днем из ствольной артиллерии обстреляны город Марганец и территория Красногригорьевской ТО. Есть разрушения инфраструктуры, соответствующие службы устраняют последствия. Информация о пострадавших и погибших на данный момент отсутствует", - сказано в записи.

По данным Евтушенко, на других территориях района день прошел без чрезвычайных ситуаций. Он призвал жителей находиться в бомбоубежище или укрытиях.

Ранее "Страна" сообщала, что 29 августа армия РФ в очередной раз обстреляла Николаев. Попадания пришлись по жилым домам, есть погибшие.

Также мы публиковали видео последствий обстрела в оккупированной Макеевке.

Война в Украине продолжается уже 187-й день. "Страна" следит за происходящим 29 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 186-го дня войны. "Энергоатом" заявил, что радиационное облако в случае тяжелой аварии на ЗАЭС накроет часть юга Украины и юго-западные регионы РФ. Россия продолжала переброску своих войск в Украину. Глава МИД ФРГ Бербок сказала, что следующим летом Киев может по-прежнему нуждаться в поставках тяжелого вооружения, то есть она считает, что война в Украине может затянуться еще на год. США также готовятся наращивать поставки боеприпасов Украине.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как украинские моряки смогут выезжать за границу после того, как соответствующее решение принял Кабмин.