В течение дня, 28 августа, российские войска обстреляли три района Днепропетровской области. В Никополе погибла женщина. Также под Запорожьем зафиксировали более 200 прилетов по городу Орехов, которые привели к сильным пожарам.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

"К вечеру оккупанты ударили по Никополю. К сожалению, один человек погиб. Это женщина 1955 года рождения. Также, по предварительной информации, есть двое пострадавших. Один жилой дом уничтожен. В Никопольском районе днем ​​под удар попали Мировская и Марганецкая общины. Есть повреждения нескольких жилых домов, хозяйственных построек, газопровода, линии электроснабжения. Никто не пострадал.

Также враг бил по Синельниковскому району, Раевской и Великомихайловской общинам. В последней повреждены три жилых дома, одно хозяйственное здание уничтожено. На месте обстрела спасатели обнаружили кассетный элемент от "Урагана". К счастью – без жертв.

В Криворожском районе обстреляли пять общин. Оккупанты попали по Новопольской, Апостоловской, Карповской, Широковской и Зеленодольской ТГ. Есть повреждения зданий одного из предприятий, в жилом доме частично повреждена крыша. Пострадавших нет", - написал чиновник.

Кроме того, российские войска обстреляли город Орехов, что в Запорожской области.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

"За последние 6 часов более 200 прилетов по городу Орехов. Средняя часть города пострадала больше всего. Горит центр. Подразделения спасателей совершили более 18 выездов, продолжают пожаротушение частной застройки", - написал военный губернатор в Telegram.

Ранее мы писали, что 25 августа в результате ракетного обстрела Великомихайловской общины Синельниковского района Днепропетровской области были разрушены здания, агропредприятия, жилые дома, пять единиц сельскохозяйственной техники.

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