В сети публикуют фото разрушений после сегодняшнего обстрела Николаева, жертвами которого стали 24 человека и 2 погибли.

Фото последствий обстрела опубликовало Радио Свобода в своем тг-канале.

Напомним, 29 августа днем Николаев в очередной раз обстреляли российские войска. На этот раз удары пришлись по частным жилым домам в Ингульском районе города.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким в своем Телеграм-канале сообщил, что погибли жильцы домов, попавшие под удар, и один прохожий.

Последствия обстрела в Николаеве показали также в сегодняшней хронике ГосЧС.

Из-за попадания боеприпасов и их обломков загорелся автомобиль, раздавленный до основания. Спасатели 4-й государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГосЧС Украины в Николаевской области ликвидировали возгорание на площади 5 кв. м.

На месте работала дежурная смена оперативно-координационного центра ГУ, волонтеры Красного Креста, медики, сотрудники полиции и коммунальщики.

Кроме того, в Николаеве прекращена подача холодной и горячей воды.

Напомним, Николаев находится под постоянными обстрелами армии РФ. Ранее мы рассказывали, как советник главы Офиса президента Алексей Арестович объяснил, почему нельзя прекратить обстрелы Харькова, Кривого Рога и Николаева.

Тем временем война в Украине продолжается уже 187-й день. "Страна" следит за происходящим 29 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 186-го дня войны. "Энергоатом" заявил, что радиационное облако в случае тяжелой аварии на ЗАЭС накроет часть юга Украины и юго-западные регионы РФ. Россия продолжала переброску своих войск в Украину. Глава МИД ФРГ Бербок сказала, что следующим летом Киев может по-прежнему нуждаться в поставках тяжелого вооружения, то есть она считает, что война в Украине может затянуться еще на год. США также готовятся наращивать поставки боеприпасов Украине.

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