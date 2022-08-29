В понедельник, 29 августа, днем Николаев в очередной раз обстреляли российские войска. На этот раз удары пришлись по частным жилым домам в Ингульском районе города.

Число раненых возросло до 24 человек. Известно о двоих погибших. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в своем Телеграм-канале.

Ранее Ким сообщал о "плотном обстреле центра Николаева", но добавил, что "на душе у него все равно радостно" (вероятно из-за информации о наступлении на Херсонском направлении - Ред.).

Позже Виталий Ким сообщил, что погибли жильцы домов, попавшие под удар, и один прохожий.

Последствия обстрела в Николаеве показали в сегодняшней хронике ГосЧС.

Кроме того, в Николаеве прекращена подача холодной и горячей воды.

Напомним, Николаев находится под постоянными обстрелами армии РФ. Ранее мы рассказывали, как советник главы Офиса президента Алексей Арестович объяснил, почему нельзя прекратить обстрелы Харькова, Кривого Рога и Николаева.

Тем временем война в Украине продолжается уже 187-й день. "Страна" следит за происходящим 29 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 186-го дня войны. "Энергоатом" заявил, что радиационное облако в случае тяжелой аварии на ЗАЭС накроет часть юга Украины и юго-западные регионы РФ. Россия продолжала переброску своих войск в Украину. Глава МИД ФРГ Бербок сказала, что следующим летом Киев может по-прежнему нуждаться в поставках тяжелого вооружения, то есть она считает, что война в Украине может затянуться еще на год. США также готовятся наращивать поставки боеприпасов Украине.

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