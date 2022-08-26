За минувшие сутки под вражеский обстрел попали Химико-механический техникум в Славянске и средняя школа в Николаевке.

Об этом сообщил губернатор Донецкой области Павел Кириленко.

В сети также публикуют видео пожара Славянского химико-механического техникума. Из-за удара здание сильно повреждено, информации о пострадавших нет.

Ранее мы писали, что санаторий "Славянский" в Донецкой области попал под обстрел.

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