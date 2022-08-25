Решение о проведении обязательной эвакуации из других регионов, кроме Донецкой области, еще не принято.

Об этом "Стране" сообщила вице-премьер - глава Минреинтеграции Украины Ирина Верещук.

Она объяснила, что для объявления обязательной эвакуации с соответствующим запросом к правительству должны обратиться представители областных военных администраций. А по состоянию на сегодняшний день к правительству никакие ОВА, кроме Донецкой, не обращались.

"Мы направили всем ОВА письма, в которых попросили провести анализ ситуации и письменно дать ответ - нужна или нет обязательная эвакуация. Ожидаем от ОВА проведенных комиссий и решений. Пока обращений от ОВА об обязательной эвакуации не поступало", - сказала «Стране» Верещук.

Если такие обращения поступят, обязательная эвакуация может начаться и в других регионах.

Напомним, на данный момент вопрос обязательной эвакуации из зон боевых действий является крайне актуальным. Недавно мы писали, что Кабинет министров Украины принял новое постановление о том, что в Украине будут лишать опеки над детьми за отказ от обязательной эвакуации.

Напомним, ранее мы писали о том, что вице-премьер-министр Ирина Верещук прогнозирует, что зимой будут новые обязательные эвакуации целых областей из-за ударов РФ по ТЭЦ.

Также "Страна" рассказывала, почему жители Мариуполя не хотят эвакуироваться на подконтрольную территорию. Эвакуация людей идет через Васильевку Запорожской области, где можно простоять в очереди до пяти дней.

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