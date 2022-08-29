В понедельник, 29 августа, в Николаеве отсутствует холодная и горячая вода. Причина этому авария, которая произошла на водозаборе из Днепро-Бугского лимана.

Об этом сообщает "Николаевводоканал" на своей странице в Facebook.



Специалисты заявляют, что ремонт может занять не один день, пока аварию не устранят, вода не будет подаваться вообще.

Вместе с тем, в "Николаевводоканале" говорят, что "авария произошла не в результате боевых действий" и обещают как можно скорее возобновить подачу воды в городе.

Ранее сообщалось, что жители части Донецкой области остались без воды, однако это произошло из-за боевых действий. Без воды остались несколько населенных пунктов.

Также писали, что в подконтрольной "ДНР" Макеевке воду будут давать раз в шесть дней и всего на три часа. Там уже несколько месяцев сложная ситуация с водой из-за боевых действий, которые остановили подачу воды по каналу из Северского Донца.

Кроме того, рассказывали, что в Гамбурге из соображений экономии прекратили подачу горячей воды в спортзалах, бассейнах и госучреждениях.